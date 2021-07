Albaro, incidente nella notte: scooter contro auto, ragazza si rompe una gamba

Genova. Un grave incidente è avvenuto questa notte nel quartiere di Albaro, dove si è verificato uno scontro tra uno scooter e un’auto: ad avere la peggio la giovane centaure alla guida del mezzo a due ruote, che è caduta rovinosamente a terra sbalzata dall’impatto.

Ancora da chiarire le dinamiche della collisione avvenuto poco dopo le 2 della scorsa notte: immediato l’intervento dei mezzi di soccorso e dei medici del 118 che hanno portato i primi soccorsi alla giovane.

La ragazza è stata quindi trasportata in codice rosso al Galliera a causa di una brutta frattura ad una gamba, rimasta schiacciata nell’impatto. Non è in pericolo di vita ma la prognosi potrebbe essere lunga.