Albaro, è morto il 70enne investito da un’auto sulle strisce pedonali: indagato il conducente

Genova. E’ morto all’ospedale San Martino l’uomo di 73 anni investito da un’auto tra via Perosio e via Pisa ad Albaro lo scorso 25 giugno.

L’uomo, che si chiamava Eugenio Orlando De Martini stava attraversando sulle strisce in via Perosio quando un’auto proveniente da via Pisa lo aveva investito.

La dinamica è stata ricostruita dagli agenti della sezione infortunistica della polizia locale. Il pm Arianna Ciavattini ha disposto l’autopsia sul corpo dell’anziano. Il conducente dell’auto è indagato per omicidio stradale.