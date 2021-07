Liguria, al via la campagna referendaria della Lega: “Per essere protagonisti di una grande riforma della giustizia”

Genova. A partire da domani, venerdì 2 luglio, in Liguria partirà il primo week end di raccolta firme per la campagna referendaria sulla Giustizia che la Lega ha deciso di promuovere insieme al Partito Radicale. Appuntamento con oltre 70 gazebo allestiti nelle piazze e in tutti i municipi fino a domenica 4 luglio.

Sei i quesiti che si chiede di sottoporre al giudizio dei cittadini italiani, e precisamente: responsabilità dei magistrati, separazione delle carriere, carcerazione preventiva, abrogazione della legge Severino, riforma del Csm, diritto di voto per avvocati e professori nei consigli giudiziari sulla valutazione professionale dei magistrati.

Questi sei quesiti sono stati depositati a inizio giugno dal Partito Radicale e la Lega di Matteo Salvini in Corte di Cassazione. I referendum sono stati proposti proprio nel momento in cui il parlamento sta lavorando a una riforma strutturale della giustizia che è uno degli impegni che l’Italia si è presa con l’Unione Europea per ottenere i circa 200 miliardi di euro di finanziamenti del Recovery Fund.

Si tratta di una campagna referendaria, come spiegato dal leader della Lega, Matteo Salvini, che intende essere “di aiuto e stimolo a Governo e Parlamento“, e che si propone di modernizzare il sistema giudiziario, e di dare al Paese “una giustizia più giusta“.