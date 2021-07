Al via i lavori per il restyling del campo da calcio Italo Ferrando a Cornigliano

Genova. Sono iniziati i lavori per il restyling del campo sportivo Italo Ferrando di Cornigliano. Grazie a un finanziamento da 500 mila euro, l’impianto verrà messo a norma, secondo i regolamenti Coni, il fondo del terreno di gioco verrà totalmente rifatto, così come gli impianti di illuminazione e del riscaldamento, la tribuna e gli spogliatoi.

«Si tratta di interventi – spiega il consigliere delegato allo Sport del Comune di Genova Stefano Anzalone – su un impianto sportivo che da anni attendeva opere di messa in sicurezza e di ammodernamento. Siamo soddisfatti di essere riusciti come Amministrazione siamo riusciti, grazie alla proficua interlocuzione con il CONI, a reperire le risorse necessarie per rinnovare una struttura utilizzata da molti sportivi, dilettanti e non solo».

L’impianto sportivo Italo Ferrando è di proprietà del Comune di Genova. Situato nel quartiere di Cornigliano a Genova, ospita le partite casalinghe e d’allenamento dell’A.S.D. Via Dell’Acciaio F.C., A.S.D. Campi, A.S.D. Coronata San Michele, U.S. Federico Ozanam 1910, A.S.D. Football Genova Calcio, A.S.D. G.S.O. Corniglianese.

I lavori rientrano nel finanziamento complessivo di 2,1 milioni di euro per la ristrutturazione di varie strutture sportive della città come il campetto del CEP – recentemente inaugurato – il “Giuseppe Piccardo” di Borzoli e il “Mauro Morgavi” di Sampierdarena, oltre ad impianti di calcio a 5 e a 7 come quello di via Lugo, ad Oregina.

