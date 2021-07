Al via i festeggiamenti per il 17° compleanno del Galata museo del mare

Genova. Il 31 luglio 2021 il Galata Museo del Mare festeggia 17 anni dall’apertura. Per l’occasione in omaggio la guida del Museo, l’accesso online alla “Digital Library Storie di Mare” e – sabato 31 luglio dalle ore 10.30 – l’instameet per igers e blogger a conclusione del progetto social #unestatealgalata.

A partire da domani sabato 24 luglio e fino ad esaurimento scorte, il pubblico in visita al più grande museo marittimo del Mediterraneo riceverà in omaggio la guida del Museo scritta da Pierangelo Campodonico direttore del Mu.MA e del Galata Museo del Mare. Un agile catalogo in italiano ed inglese realizzato dall’Associazione Promotori grazie al sostegno di Grimaldi Holding.

La collaborazione tra Grimaldi Holding, l’Associazione Promotori Musei del Mare e il Mu.MA prosegue e insieme è stata realizzata la Digital Library “Storie di Mare”, online per ora sul sito www.promotorimuseidelmare.org. Una libreria tematica online per far esplorare il Galata Museo del Mare da casa, scuola, ovunque si desideri. Venti minuti di ascolto in podcast, immagini, schede per connettersi con i temi che si incontrano in museo. Nata dalle attività didattiche realizzate negli ultimi 15 anni in museo, la Digital Library è un progetto per il pubblico scolastico, ma è accessibile a tutti. Ogni storia prende in esame le opere più significative e speciali del museo ed è strutturata con un audio in podcast, immagini, presentazione e testo.

Per festeggiare il compleanno del museo anche in rete sabato 31 luglio alle 10.30 il museo ha organizzato un Instameet: i social ambassador già coinvolti in queste settimane nel progetto #unestatealgalata verranno affiancati da altri influencer, blogger e igers per creare un racconto collettivo online e invitare turisti e cittadini a visitare il Galata Museo del Mare.

Si ricorda che oltre alla collezione permanente sono in corso due mostre temporanee visibili rispettivamente presso la Saletta dell’Arte e la Galleria delle Esposizioni del museo. In particolare “DESTINAZIONI” a cura di Virginia Monteverde sarà visitabile fino al 4 settembre negli orari del Museo. Promossa da Art Commission con la collaborazione del Galata Museo del Mare e dell’Associazione Promotori dei Musei del Mare la mostra di respiro internazionale racconta le emozioni del Viaggio nei suoi numerosi aspetti. In Galleria delle Esposizioni è visibile fino al 15 agosto la personale di Aurora Bafico “Magica Liguria”, cinquanta tele sulle bellezze Genova e della Liguria di un’artista novantenne, da sempre impegnata a mettere “al centro” le bellezze della Liguria aperta tutti i giorni dalle 14 alle 19.

Il Galata Museo del Mare è aperto tutti i giorni con il seguente orario: durante i giorni feriali dalle 11 alle 19, durante il week-end e nei giorni festivi dalle 10 alle 19. Ultimo ingresso tutti i giorni ore 18. Per informazioni e prenotazioni www.galatamuseodelmare.it; tel 0102345655 mail accoglienza@galatamuseodelmare.it