Aiga, Alessandra Mereu eletta presidente dei giovani avvocati genovesi

Genova. L’avvocato Alessandra Mereu è il presidente della sezione genovese di Aiga – Associazione Italiana Giovani Avvocati per il mandato 2021-2023. Lo rende noto l’associazione.

Avvocato penalista e dottore di ricerca in diritto e procedura penale presso l’Università degli Studi di Genova, Alessandra Mereu è impegnata in AIGA Genova da molti anni, durante i quali ha fornito il proprio contributo soprattutto nel campo della formazione con l’organizzazione e la partecipazione come relatore a numerosi convegni e corsi di formazione.

L’ufficio di presidenza, che affiancherà l’Avv. Mereu nel corso del suo mandato, è composto dall’Avv. Fabio Cavaletti e dall’Avv. Caterina Fabbrizio quali Vice-Presidenti, dall’Avv. Leda Rita Corrado come Segretario e dall’Avv. Stefano Silvestri come Tesoriere.

Fanno inoltre parte del Consiglio Direttivo l’Avv. Cristiana Bodrato, l’Avv. Valerio Botta, l’Avv. Antonio Maria Corzino e l’Avv. Tommaso Melandri, l’Avv. Alessandro Nicolini, Presidente che ha con successo guidato la Sezione di Genova nel biennio appena conclusosi, e l’Avv. Emiliano Cerisoli, Presidente nel penultimo mandato, nonché l’Avv. Martina Lasagna, Osservatore.

Compongono il Collegio dei Probiviri gli ex Presidenti di AIGA Genova, l’Avv.Valerio Catrambone, l’Avv. Eugenio Segalerba e l’Avv. Stefano Andrea Vignolo.

L’Avv. Mereu esprime “un sentito ringraziamento all’Assemblea dei soci per averle conferito il compito di portare avanti il lavoro svolto in tutti questi anni dalla squadra genovese”.

Il neo Presidente eletto ricorda che “AIGA Genova promuove e sostiene la giovane avvocatura del Foro Genovese mediante due strumenti, la formazione professionale e la politica forense: l’aggiornamento professionale e l’approfondimento scientifico-culturale rappresentano la base necessaria che ha reso e rende AIGA Genova un interlocutore istituzionale serio ed affidabile nei rapporti con gli organismi forensi e giudiziari”.