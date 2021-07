Accordo tra Volotea a Aegean Airlines: 100 rotte in code share tra Italia, Francia, Spagna e Grecia

Genova. Volotea e Aegean Airlines hanno firmato un accordo bilaterale per la commercializzazione di 100 rotte in codeshare su tratte internazionali già attive in Italia, Francia, Spagna e Grecia. Ciò consentirà ai passeggeri di ciascuna compagnia di beneficiare di un network di destinazioni ampliato.

I biglietti sono già in vendita e i viaggiatori di entrambe le compagnie potranno acquistare i propri voli sui rispettivi siti web e attraverso gli altri canali diretti e indiretti. Nel servizio offerto è incluso anche l’imbarco di un bagaglio.

Volotea, la compagnia aerea che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, opererà 62 rotte, mentre AEGEAN, la compagnia aerea leader in Grecia, opererà 38 rotte, collegando direttamente, e con frequenze settimanali, popolari destinazioni in Italia, Francia, Spagna e Grecia.

“Siamo estremamente contenti di lanciare questa partnership con AEGEAN, una compagnia aerea indipendente europea che gode di un’ottima reputazione e con cui condividiamo molti valori, in termini di integrità operativa, esperienza del cliente e competitività dei prezzi” ha dichiarato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea. “Abbiamo selezionato delle rotte che riteniamo possano essere interessanti per i nostri clienti e siamo stati in grado di raggiungere un numero di destinazioni davvero notevole, che provvederanno a sostenere l’incrementata offerta per quest’estate. Questo accordo offrirà sia a Volotea sia ad AEGEAN un’importante occasione di crescita, dal momento che in tutte le rotte selezionate non ci sono sovrapposizioni”

“Siamo lieti di iniziare questa nuova collaborazione con Volotea, proprio mentre è in corso la ripresa dei viaggi leisure” ha dichiarato Dimitris Gerogiannis, Ceo di AEGEAN. “L’accordo di codesharing fornirà, a entrambi i nostri passeggeri, un significativo aumento delle opzioni di volo dirette tra le isole greche e la terraferma e l’Italia, la Francia e la Spagna, tutte disponibili sia attraverso il nostro sito sia tramite le agenzie di viaggio. Per noi resta di primaria importanza garantire voli sicuri e ci impegniamo a migliorare costantemente la nostra offerta di servizi e a potenziare sempre di più il nostro network e le opzioni di viaggio a disposizione dei clienti, collaborando con partner affidabili e in rapida crescita come Volotea” –