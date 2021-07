Accordo di collaborazione Dipartimento ligure delle imprese e mondi produttivi Fdi e Confapi Liguria

Genova. Il 26 luglio 2021 il Responsabile regionale del dipartimento Ligure delle Imprese e Mondi Produttivi FdI, Enrico Malvasi, ha incontrato il presidente regionale CONFAPI Liguria Dott. Massimo Chiesa ed hanno stretto una collaborazione finalizzata principalmente a sostenere le aziende liguri in termini di supporto alle opportunità di finanziamento-bandi per la ripartenza post-covid e allo sviluppo dell’attività di formazione ed aggiornamento.

Molto importante per il dipartimento l’essere sempre maggiormente considerato come un elemento trainante per lo sviluppo e la crescita delle attività economiche e imprenditoriali liguri.

Era anche presente all’incontro l’Avv.to Alberto Campanella, capogruppo, consigliere comunale e dirigente di spicco di Fratelli d’Italia che ha evidenziato le esigenze e necessità in ambito genovese.

A seguito dell’accordo vi saranno prossimi incontri operativi per attuare quando definito in termini di linee guida.