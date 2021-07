A10, riaperto il tratto tra Arenzano e l’allacciamento con l’A26

Genova. Poco prima delle 12, sulla A10 Genova-Savona è stato riaperto il tratto compreso tra Arenzano e l’allacciamento con l’A26 in direzione di Genova, che era stato chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 15. Sul luogo dell’evento il traffico attualmente circola su due corsie e si registrano 4 km di coda tra Varazze e l’allacciamento con l’A26 verso Genova.

Alle 10,30 circa, infatti, sulla A10 Genova-Savona era stato chiuso il tratto a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 15. Sul luogo dell’evento, dove sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari, la polizia stradale, i vigili del fuoco ed il personale di Autostrade per l’Italia della Direzione di Tronco di Genova.

Il traffico sta lentamente tornando alla normalità ma si registrano ancora rallentamenti e incolonnamenti per chi viaggi verso Genova. Per fortuna nell’incidente non si sono registrati feriti