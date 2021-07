A Santa Margherita Ligure un nuovo servizio di bike sharing con bici a pedalata assistita

Santa Margherita Ligure. Nuovo servizio di bike sharing a Santa Margherita Ligure. Saranno le biciclette dell’azienda RideMovi a consentire gli spostamenti di residenti e ospiti sulle strade cittadine.

Spiega Alberto Cappato, amministratore unico della società Progetto Santa Margherita, società partecipata del Comune che ha in gestione il servizio: “Il bike sharing è un servizio molto apprezzato e utilizzato e ben rappresenta lo spirito green della nostra comunità. Purtroppo il precedente sistema presentava delle criticità in particolare sulla manutenzione basandosi su una tecnologia ormai superata. Dopo circa un anno di lavoro, nonostante le difficoltà del periodo, siamo riusciti a individuare un fornitore che potesse soddisfare le nostre esigenze e adesso siamo pronti a partire”.

Dal 1 luglio 2021 saranno dislocate sul territorio 70 e-bike di ultima generazione. La RideMovi eBike è dotata di un motore elettrico che aiuta la pedalata, la batteria ha una durata di circa 70 km, è dotata di gps e supporto per lo smartphone con cui si “comanda” il mezzo.

Il funzionamento infatti avverrà tramite app RideMovi: con la geolocalizzazione si individua la bici più vicina, la si attiva scansionando il QR code e sempre tramite la app si termina l’utilizzo.

Sul territorio restano le stazioni bike sharing, ma senza le colonnine di ricarica. La ricarica delle batterie sarà a cura del personale di RideMovi.

Dichiara Davide Lazzari, responsabile espansione Ridemovi in Italia: “Siamo entusiasti del lancio del servizio RideMovi a Santa Margherita Ligure, località turistica tra le più rinomate della Riviera di Levante e sinonimo di bellezza in tutto il mondo, la cui l’Amministrazione sta dedicando numerosi progetti ed iniziative legati alla sostenibilità. L’introduzione delle biciclette elettriche RideMovi a flusso libero avrà un impatto importante e potrà incentivare e semplificare gli spostamenti quotidiani delle persone e dei turisti grazie ad un servizio facile e veloce basato su una semplicità di utilizzo orientato alle esigenze della comunità”.

La tariffa è di 0,20 euro al minuto; previsti pacchetti minuti scontati: 25 minuti a 4,50 euro anziché 5 euro; 45 minuti a 7,90 euro anziché 9 euro; 90 minuti a 14,90 euro anziché 18 euro. I residenti di Santa Margherita Ligure potranno acquistare i pacchetti minuti scontati del 50% ritirando un voucher in comune e utilizzandolo al momento dell’acquisto sempre con la app. I pacchetti minuti si acquistano tramite la app e possono essere utilizzati in tutte le città in cui è presente il servizio RideMovi.

“L’introduzione del bike sharing nel 2013 è stata una felice intuizione che ha portato benefici in termini di immagine ma soprattutto ambientali – dichiara il sindaco Paolo Donadoni – sono contento che siamo riusciti a modernizzare questo servizio rendendolo fruibile h24, con tariffe molto agevolate per i residenti. La nostra Amministrazione sta puntando molto sulle nuove tecnologie e l’impiego di software performanti e moderni, penso ad esempio allo sportello telematico del cittadino o alla gestione della nuova illuminazione. Ringrazio Alberto Cappato e il dirigente dell’Area 1 Alessandro Russo per il lavoro svolto; il geometra Celle e le maestranze comunali per la celerità dell’intervento sulle stazioni”.

Per l’avvio del servizio – sperimentale fino a fine 2021 – il Comune di Santa Margherita Ligure ha stanziato 42mila euro. Al termine di questo periodo è previsto un aggiornamento tra le parti per definire la continuazione della collaborazione.