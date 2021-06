Voragine in via Merano: il buco nell’asfalto nuovo. Transenne e disagi per il traffico

Genova. Un grosso buco è comparso questa mattina in via Merano, a Sestri Ponente, all’altezza dell’incrocio con via Carlo Corsi: la voragine di circa un metro di diametro si è originata a centro strada, obbligando al posizionamento di transenne e cartelli.

Sul posto l’intervento degli agenti della polizia locale, che stanno gestendo il traffico veicolare che sta subendo disagi per il conseguente restringimento della strada. Sono in corso verifiche su tutta la zona interessata: già da durante la notte erano stati attivati i vigili del fuoco, per la gestione della sicurezza della zona.

La parte del manto stradale sprofondata, oltre al buco si sarebbe verificato infatti anche un avvallamento di qualche metro, fa parte di quella parte di strada che recentemente è stata oggetto di lavori di ripristino e riasfaltatura.