Vobbia. Una coppia di anziani, marito e moglie, si è persa nei boschi attorno a Vobbia, in valle Scrivia.

Le due persone stanno bene, ma non riescono più a ritrovare la via per rientrare nel paese.

Per questo hanno allertato i vigili del fuoco che prima cercheranno di raggiungerli a piedi, ma nel caso non ci riuscissero, si avvarranno dell’aiuto dell’elicottero.