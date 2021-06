Villa Scassi, intitolati tre padiglioni agli operatori “in prima linea nelle emergenze”

Genova. Intitolati questa mattina al Villa Scassi tre padiglioni dell’ospedale rispettivamente al chirurgo Emilio Brignole, responsabile della Chirurgia di Pronto Soccorso; all’Infermiera Anna Poggi e a Dino Pesce, già direttore della Medicina Villa Scassi in pensione da qualche anno.

Il ricordo si è svolto all’interno delle mura ospedaliere con una cerimonia intima alla presenza di parenti e amici. “Il significato di questa intitolazione – afferma il Direttore Generale Asl3 Luigi Carlo Bottaro – va oltre il Covid. Genova in questi anni ha affrontato la pandemia ma anche il crollo del Ponte Morandi. L’Ospedale Villa Scassi è sempre stato presente e vicino alla città contro ogni ostacolo, con passione e abnegazione al servizio della gente. Questi professionisti – prosegue Bottaro – sono il simbolo di chi ha combattuto sempre in prima linea e dello spirito che contraddistingue l’operato della nostra comunità del Villa Scassi e di Asl3. Emilio, Anna e Dino: vogliamo che la loro presenza – conclude Bottaro – ci accompagni nel quotidiano come esempio di chi ha anteposto l’interesse della collettività al proprio. Una presenza che ci viene ricordata dalle tre targhe esposte all’ingresso dei padiglioni dove i nostri professionisti hanno prestato la loro opera”.

Al dott. Emilio Brignole è stato dedicato il padiglione 3; ad Anna Poggi il padiglione 5 e al dott. Dino Pesce il padiglione 6.