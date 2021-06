Viadotto San Francesco di Rapallo, domani nuova ispezione straordinaria per gli impalcati

Genova. Dopo la segnalazione di questo pomeriggio, è stata messa in calendario una nuova ispezione sul viadotto San Francesco di Rapallo, da cui questo pomeriggio si è staccata una piastra metallica finita poi su una vettura parcheggiata nell’area di una carrozzeria sottostante.

Domani la nuova ispezione straordinaria sarà effettuata in entrambe le carreggiate, con l’utilizzo di by-bridge per analizzare nuovamente tutti gli elementi della struttura necessaria per stabilire una corretta valutazione circa il ritrovamento. Aspi conferma una nuova attività di verifica preventiva delle strutture introdotta nelle ultime settimane sull’intera rete ligure e che riguarda anche la pulizia puntuale e ricorrente dei margini delle carreggiate rispetto a eventuali oggetti abbandonati o dispersi dai mezzi in transito.

Il viadotto San Francesco era stato visionato lo scorso 23 marzo a parte di una primaria società di ingegneria esterna con l’ispezione annuale, che ne aveva confermato la piena sicurezza statica. Alla fine di aprile, in seguito alla segnalazione della caduta di una piastrina di ferro che ha urtato e danneggiato due veicoli sottostanti, la Direzione di tronco di Genova di Aspi ha attivato una ispezione straordinaria, che oltre a confermare la tenuta statica dell’opera, ha registrato l’assenza di distacchi dei tasselli e delle piastre di ancoraggio delle reti di presidio installate sul viadotto. La piastra recuperata non era in ogni caso delle dimensioni e del taglio di quelle presenti sull’infrastruttura.