Viadotto Costa Rossa, i cantieri partiranno questa notte: salvo il transito dei mezzi pesanti

Genova. Partiranno questa notte i lavori di manutenzione straordinaria e urgente sull’impalcato del viadotto Costa Rossa, a Sestri Levante, lavori che scongiurano in questo modo la sospensione del traffico dei mezzi pesanti sulla quella tratta di A12.

Il via libera è arrivato questo pomeriggio, dopo una serie di confronti tra i tecnici del ministero e Autostrade per l’Italia, come annuncia ai microfoni di Genova24 il super ispettore del Mins (ex Mit) Placido Migliorino, confronti attraverso i quali è stato messo a punto l’intervento per l’adeguamento della struttura dopo che le ispezioni avvenute nei giorni scorsi avevano evidenziato alcune criticità rispetto ai parametri di sicurezza per le infrastrutture viarie.

I lavori saranno effettuati sotto l’impalcato, evitando così restrizioni al traffico, e dovrebbero durare qualche giorno, similmente a quanto accaduto per i viadotti Ragone, sempra sulla A12, dove invece si era dovuti intervenire cautelativamente sospendendo la circolazione dei mezzi pesanti in entrambe le direzioni.

Nelle prossime settimane il team di Migliorino tornerà in Liguria per continuare le ispezioni sui viadotti e gallerie delle autostrade liguri, procedendo ancora a campione in base alla documentazione legata alle strutture e alla loro condizione accertata nei mesi scorsi durante la prima “stagione” di grandi ispezioni iniziata a seguito del crollo di Ponte Morandi.