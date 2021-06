Via Palestro, sfasciano la porta d’ingresso di un appartamento per rubare 100 euro

Genova. Ennesimo furto in centro avvenuto in pieno giorno, ma questa volta il colpo è andato a segno. E’ successo ieri mattina intorno alle 11in via Palestro.

I ladri hanno atteso che la proprietaria uscisse di casa per andare a fare la spesa e poi hanno agito: al suo ritorno la donna ha trovato la porta di ingresso pesantemente danneggiata e la casa rovistata anche se il bottino per i malviventi è stato magro: solo 100 euro.

Sul posto sono arrivate le volanti della polizia e la scientifica per i rilievi.

Ladri in azione anche ad Albaro in viale Jenner dove tre ladri hanno scavalcato la staccionata di un giardino ma si sono trovati di fronte la nipote del proprietario dell’appartamento e si sono dati alla fuga.