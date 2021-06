Via Napoli, cane precipita dal quinto piano e muore sulla strada

Genova. Terribile incindente domestico questa mattina in una abitazione di via Napoli, dove un cane è precipitato dalla finestra morendo nello schianto al suolo sul marciapiede sottostante.

Inutili i soccorsi, arrivati in pochi minuti: il volo dal quinto piano del palazzo non ha lasciato scampo alla povere bestiola. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco, chiamata per recuperare il corpo.

Dopo la tragedia sono scattati gli accertamenti del caso, per capire l’esatta dinamica del fatto ed accertare eventuali responsabilità.