Via Gramsci, uomo accoltellato al petto con un coccio di vetro: in fuga uno degli aggressori

Genova. Aggressione questo pomeriggio in via Gramsci. Un uomo di 43 anni, originario del Mali, è stato ferito al petto con un coccio di bottiglia da due uomini.

Uno dei due un nigeriano pregiudicato di 25 anni è stato fermato dai poliziotti del reparto prevenzione crimine insieme al commissariato Pré. L’altro aggressore al momento sarebbe riuscito a fuggire. di due uomini di colore ai danni di un terzo uomo di colore.

La vittima è stata trasportata in codice rosso al San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita.