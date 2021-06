Via 30 Giugno, ecco il murale dedicato ai vigili del fuoco impegnati sotto il Morandi

Genova. I lavori sono iniziati il 24 aprile e sono durati poco più di un mese. Si chiama VVFF il murale realizzato per ringraziare i vigili del fuoco per il loro lavoro quotidiano ma, in particolare, per l’impegno nei giorni successivi al crollo del Morandi e realizzato su una palazzina in via Greto di Cornigliano, parallela di via 30 Giugno, sotto al nuovo viadotto Polcevera.

Ed è a quegli uomini e donne in divisa che il municipio Medio Ponente ha voluto dedicare una grande opera di street art, un murale che sarà visibile dalle due strade a scorrimento rapido che costeggiano il torrente.

Un gigantesco “grazie” e una inconfondibile divisa verdone con banda gialla sulla parete della facciata nord della palazzina Iren sulla quale sono al lavoro, su alcuni ponteggi, gli street artist.

Sono Giuliogol e Drina A12, all’anagrafe Nicolino Giulio Centanaro e Grazia Buongiorno, una coppia esperta di “graffitari”, autori di moltissimi altri murales su edifici pubblici soprattutto nel ponente genovese.

Il gruppo Iren ha messo a disposizione la palazzina – 180 metri quadri di parete – e l’impianto che illuminerà il murale anche di sera. I 90 litri di pittura sono stati donati dalla ditta Boero. Altri sponsor hanno contribuito all’opera.