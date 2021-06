Vesima, anche quest’anno sulla spiaggia libera i bagni pubblici si fanno attendere

Genova. Quasi una tradizione, ma di quelle di cui si farebbe volentieri a meno. Dal 2018 a oggi, ogni estate, la stagione balneare al Lido di Vesima inizia parzialmente zoppa. Anche quest’anno la spiaggia libera attrezzata del Paguro si trova quasi a luglio senza che sia avvenuta l’installazione dei wc chimici da parte del Comune.

A segnalare il problema Cristina Lodi, consigliera comunale Pd, che ha scritto una lettera agli assessori Pietro Piciocchi, ai Lavori pubblici, Matteo Campora, Bagni Marina e Massimo Nicolò, alla Salute.

“Anche quest’anno la giunta si dimentica dei Bagni Paguro a Vesima e della necessità dei bagni di avere i servizi igienici necessari per l’utenza – scrive – dopo le sollecitazioni a chi di dovere da parte del municipio Ponente, a oggi, dopo promesse per il weekend scorso, ancora nulla. Tra l’altro in un periodo in cui l’igiene e la sanificazione sono fondamentali per la pandemia, la situazione sembra ancora più assurda”.

“La salute – continua Lodi – deve essere tutelata dal sindaco e presumo dalla giunta da lui definita. Spero che l’intervento avvenga velocemente visto che la storia si ripete da tre anni e qui non si può dare colpa a chi c’era prima. I toni che uso sono un po’ forti ma i tentativi conciliatori e pacati sono stati fatti e non hanno portato a niente, quindi mi trovo costretta a scrivere direttamente agli assessori competenti della manutenzione e della salute”.

Lo scorso anno i wc chimici erano stati installati a Vesima il 18 luglio. Quest’anno, l’auspicio, è che si riesca ad arrivare a un risultato quanto prima. Anche perché la spiaggia libera di Vesima è una delle mete favorite dei genovesi, soprattutto del ponente, attiva anche di sera. In occasione degli Europei i gestori hanno deciso di installare un maxi schermo per assistere alle partite dell’Italia direttamente in spiaggia.