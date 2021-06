Venerdì il convegno della Uilm: “Modello Genova, un ponte per il futuro”

Genova Si svolgerà venerdì 18 giugno a Genova, un convegno organizzato dalla Uilm di Genova: “Modello Genova, un ponte per il futuro: la sfida del lavoro per l’industria genovese”, che si terrà presso Tower Genova Airport Hotel a partire dalle 9,30. Con questa iniziativa, la Uilm genovese si appresta a discutere di un nuovo modello di sviluppo, lo stesso che ha saputo esprimere durante l’emergenza del ponte. Un esempio che è divenuto tale per tutta l’industria nazionale grazie alla collaborazione tra istituzioni e imprese.

Innovazione, internazionalità, cultura, capacità di adattamento sono fattori di successo che da sempre fanno parte del mondo industriale. “A Genova risiedono imprese il cui mercato è il mondo, mi riferisco a Fincantieri, Rina, Leonardo, Ansaldo e ad altre realtà importanti – spiega Antonio Apa, segretario generale Uilm Genova, che aprirà il convegno con una relazione introduttiva – A Genova, per fortuna, resta forte la tradizione portuale, che è in stretto rapporto con università e imprese liguri, relazione che favorisce la disponibilità di risorse qualificate. Oggi l’industria genovese si trova davanti ad un bivio tra passato e futuro. Esaurito l’effetto ponte, la città dovrà dimostrare di saper difendere, preservare e consolidare sé stessa”.

Per queste ragioni la Uilm di Genova avverte l’esigenza di una discussione approfondita, anche alla luce della pandemia che ha spostato l’asse dall’emergenza sanitaria a quella economica e sociale con tutto quello che ne consegue.

Alla tavola rotonda parteciperanno, quindi, illustri rappresentanti del mondo dell’economia, della politica politici e dell’industria, come: Marco Bisagno, presidente Genova Industrie Navali; Giuseppe Bono, amministratore delegato Fincantieri; Giuseppe Marino, amministratore delegato Ansaldo Energia; Roberta Pinotti, senatrice e presidente IV Commissione Difesa; Edoardo Rixi, responsabile Trasporti e Infrastrutture Lega Nord; Ugo Salerno, presidente e amministratore delegato Rina; Paolo Emilio Signorini, presidente Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Occidentale; Giovanni Toti, presidente Regione Liguria.

Conclude i lavori Rocco Palombella, segretario generale Uilm. Modera: Luca Ubaldeschi, Direttore Secolo XIX.

In occasione dell’evento sarà predisposta una sala di 860 metri quadrati con lo spazio sufficiente per 140 persone, nel rispetto dei dispositivi di sicurezza Covid19.