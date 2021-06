Vedono la colf rubare da una telecamera nascosta e chiamano la polizia

Genova. Avevano installato una telecamera nascosta nella loro camera da letto, forse per accertarsi dei sospetti che avevano da tempo su alcuni ammanchi di denaro, e hanno colto in diretta la loro colf, una giovane albanese, mettere le mani nel cassetto del comodino e prelevare del denaro.

E’ successo ieri in via Paglia a Sestri ponente. Immediatamente la proprietaria, anche lei giovanissima, ha chiamato la polizia. Le volanti, arrivate nell’appartamento, hanno chiesto spiegazioni alla donna delle pulizie che ha ammesso il furto di 30 euro che aveva nascosto in un calzino a sua volta infilato nella borsa.

Non solo: la donna ha anche ammesso di aver commesso precedenti furti: in due occasioni ha detto di aver prelevato dall’appartamento ben 1800 euro. E’ stata denunciata per furto