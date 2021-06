Valle Scrivia: si ferisce praticando canyoning in cordata, portato in ospedale con l’elicottero

Isola del Cantone. Stava facendo un’escursione in cordata insieme ad altre 11 persone quando è scivolato facendosi male a una spalla.

Protagonista un uomo recuperato nel primo pomeriggio a Creverina, località del comune di Isola del Cantone famosa per il canyoning, disciplina che prevede la discesa lungo le pareti rocciose dei torrenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai militi del 118 e ai tecnici del soccorso alpino. Dopo la complessa operazione di recupero, l’uomo è stato issato su una barella e caricato sull’elicottero dei pompieri per il trasporto all’ospedale.

Per fortuna le ferite che ha riportato non sono gravi: solo una lussazione alla spalla e il ricovero in codice giallo al San Martino. I compagni di escursione stanno tutti bene.