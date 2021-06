Val Fontanabuona, uomo in parapendio si schianta contro un albero: illeso

San Colombano Certenoli. Alla fine tanto spavento ma nessuna conseguenza per un uomo che questo pomeriggio è stato soccorso nella zona di Calvari, in Val Fontanabuona, dopo essere finito contro un albero durante una discesa in parapendio.

Lo sportivo, che si era lanciato da un monte nelle vicinanze, ha perso il controllo e si è schiantato a pochi metri dal suolo. Immediatamente si è mobilitata la macchina dei soccorsi con vigili del fuoco, elisoccorso e militi del 118.

Le operazioni per recuperarlo sono andate avanti diversi minuti, ma alla fine l’uomo è risultato illeso e ha quindi rifiutato il trasporto in ospedale.

Verificato che stava bene e non aveva bisogno di ulteriori cure, tutti i soccorritori sono rientrati alla base.