Vaccino over 18: nella notte 13mila prenotazioni, Johnson & Johnson esaurito a Genova

Genova. Ancora un grande successo per l’open day di prenotazioni online su prenotovaccino.regione.liguria.it rivolto a tutti i maggiorenni liguri disposti a vaccinarsi contro il Covid con dosi AstraZeneca e Johnson & Johnson. Alle 7.30 sono circa 13mila i prenotati su 20.500 dosi messe a disposizione, per la verità un po’ meno della settimana scorsa quando alle soglie della mezzanotte risultavano già 15mila appuntamenti fissati su 24.295 dosi.

Com’era prevedibile le dosi Johnson & Johnson (circa la metà di quelle prenotabili, riferisce Liguria Digitale) sono andate esaurite in pochissimo tempo. In Asl 3 l’ultimo vaccino monodose – il più ambito perché non prevede il richiamo e abilita subito al green pass europeo – è stato assegnato alle 23.37, in Asl 1 alle 23.56, mentre risulta ancora disponibile nelle altre tre. Disponibile ovunque AstraZeneca.

Rispetto al primo open day, da quello che raccontano alcuni giovani che hanno avuto accesso al sistema, le prenotazioni si sono aperte pochi minuti prima delle 23.00, orario comunicato ufficialmente dalla Regione, mentre il 24 maggio molte dosi erano state assegnate anche due ore in anticipo scatenando le proteste di molti utenti rimasti esclusi alla fine della tornata.

L’intenzione della Regione è quella di proporre altri open day per chi vuole ridurre i tempi d’attesa approfittando della maggiore disponibilità di AstraZeneca, ma nei prossimi giorni sui vaccini arriverà di fatto il “liberi tutti“. Dal 4 giugno si apriranno le prenotazioni online Pfizer/Moderna per 35-39enni, mentre dal 7 giugno progressivamente saranno abilitate tutte le fasce d’età. Da quella data si dovrebbe procedere a scaglioni anagrafici di cinque anni ogni uno o due giorni con l’obiettivo di aprire ai 18enni entro metà giugno.