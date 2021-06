Vaccino, la Liguria lancia la campagna per gli scettici che non vogliono AstraZeneca

Genova. Verrà lanciata oggi con un’iniziativa in piazza De Ferrari la campagna Adulto e vaccinato, come la scritta che aveva il presidente ligure Giovanni Toti sulla maglietta con cui è andato a vaccinarsi venerdì scorso alla Fiera e come il progetto di un gruppo di giovani genovesi in favore della Croce Rossa, di cui l’infettivologo Matteo Bassetti è stato uno dei primi testimonial.

È una delle mosse che la Regione mette in campo per recuperare il gap sulla fascia 60-69 anni che al momento vede quasi un cittadino su tre rinunciare al vaccino anti-Covid. Buona parte della colpa è da imputare senz’altro alla cattiva fama di AstraZeneca, il farmaco riservato “in via prioritaria” a questa categoria anagrafica (come Johnson & Johnson, che però è molto più rarefatto).

Lo spostamento di un crescente numero di dosi cold sugli under 60 volontari tramite open day dedicati potrebbe aprire la strada a una maggiore disponibilità di Pfizer e Moderna per gli over 60, rendendo quindi la vaccinazione più attrattiva. Sembra insomma che il principio che “il vaccino non si può scegliere” sia già passato di moda.

“I giovani – commenta Toti – stanno dando l’esempio e dimostrando un grande senso civico in questo momento decisivo per la ripartenza del Paese. Il mio appello va ancora una volta agli indecisi: i vaccini sono sicuri e restano la strada maestra per uscire dalla pandemia e tornare alla normalità. Proprio per questo domani lanceremo la campagna Adulto e vaccinato, per sensibilizzare chi è ancora indeciso e allargare ancora la platea: in ogni caso arriveremo a 100 mila dosi a settimana nella seconda metà di giugno, sperando che le consegne dei vaccini non subiscano ritardi”.

D’altra parte non preoccupano affatto i dati epidemiologici che dalla prossima settimana porteranno la Liguria nell’agognata zona bianca. “Continua la discesa dell’incidenza del virus nella nostra Regione, che registra oggi 23 casi su 100mila abitanti a settimana – ha spiegato ieri Toti -. La provincia con il dato più basso è quella di Imperia a quota 16, mentre quella di Savona, quella della Spezia e la città metropolitana di Genova sono tutte a quota 21. Si tratta di una ulteriore conferma di una Liguria con numeri da zona bianca”.