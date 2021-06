Vaccino, da oggi si può prenotare anche l’hub di piazza Manzoni: si parte il 14 giugno

Genova. È finalmente pronto a partire l’hub vaccinale allestito dal Municipio Bassa Valbisagno per ospitare i farmacisti (e i medici con cui hanno preso accordi) di Marassi, San Fruttuoso e Quezzi. Da oggi si può prenotare per vaccinarsi a partire da lunedì 14 giugno. Il centro è stato allestito nella sala consiliare di palazzo Manzoni, interamente riconvertita allo scopo nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.

Le prime somministrazioni avverranno oltre un mese dopo la previsione iniziale. A rallentare l’avvio delle operazioni era stata all’inizio la mancanza di dosi nelle farmacie che aveva fatto slittare la partenza al 9 giugno, poi ulteriormente rinviata.

“Purtroppo la Regione e Alisa hanno deciso di consentire la prenotazione per il nostro hub da stamattina – fa sapere il presidente della Bassa Valbisagno Massimo Ferrante -. Tutto il materiale è fornito dal Municipio, arredi tavoli e sedie, computer per caricare i dati, linea internet, frigorifero per conservare le dosi e in ultimo il gazebo esterno per l’attesa e compilazione modulistica”.

Sono 6 le farmacie che hanno aderito e che invieranno il proprio personale affiancato da medici volontari nell’hub di piazza Manzoni: la Scanavino di corso Sardegna, la Martinelli di via Giacometti, l’Ormea di via Bonifacio, la Popolare di largo Merlo e l’Imperiale di via Torti. Il centro sarà aperto lunedì, martedì e giovedì, con orario 13.30-18.00, per non creare sovrapposizioni con gli utenti dell’anagrafe e dei servizi sociali.

Una prima accoglienza verrà fatta all’esterno, sotto il gazebo che era stato allestito di fronte all’ingresso del Municipio per i tamponi. Quindi si andrà al piano superiore, accessibile con ascensore, si passerà dall’accettazione e infine si riceverà il vaccino nel grande salone da 150 metri quadrati. In questi giorni sono in corso l’allestimento e la sanificazione straordinaria degli spazi. Nel salone ci saranno 3 box per un totale di 72 vaccinazioni al giorno ogni pomeriggio (una ogni 10 minuti).

Il meccanismo è lo stesso valido per le singole farmacie. In piazza Manzoni potranno vaccinarsi tutte le fasce d’età prenotandosi secondo i consueti canali della Regione (online su prenotovaccino.regione.liguria.it, numero verde 800 938 818, farmacie che effettuano il servizio Cup, sportelli Cup, Asl e ospedali).