Vaccino, da lunedì stop all’ambulatorio di via XII Ottobre: appuntamenti spostati alla Fiera

Genova. Da lunedì 7 giugno l’ambulatorio distrettuale della Asl 3 in via XII Ottobre non sarà più dedicato alle vaccinazioni anti-Covid. A comunicarlo con una nota è la stessa azienda sanitaria spiegando che il provvedimento viene preso “per consentire la normale ripresa dei servizi e delle prestazioni ambulatoriali”.

L’attività vaccinale, spiega la Asl, “proseguirà presso l’hub della Fiera del Mare. Tale attività verrà integrata attraverso un percorso dedicato nell’ambito della pianificazione giornaliera svolta presso il padiglione Jean Nouvel”.

Quindi gli utenti che avevano appuntamento in via XII Ottobre per la somministrazione della seconda dose di AstraZeneca devono recarsi al padiglione Jean Nouvel. In queste ore i prenotati vengono reindirizzati presso la nuova sede con notifica mediante sms o contatto diretto.

L’ambulatorio di via XII Ottobre finora era stata una delle 6 sedi sul territorio della Asl genovese in cui i medici di famiglia hanno iniziato a somministrare AstraZeneca quando era riservato alle categorie prioritarie under 60, attività che è andata avanti anche nei giorni scorsi con la consegna di dosi Pfizer per recuperare il terreno perduto. Ancora non è chiaro se saranno sempre i medici a vaccinare o meno.