Vaccino Covid sul lavoro, si parte in altre 11 aziende in Liguria: ecco quali sono

Genova. È stata approvata da Alisa una nuova graduatoria per le vaccinazioni anti-Covid sui luoghi di lavoro. Altre 11 aziende, dopo le 17 già approvate, sono state ammesse.

Per il lotto 1 (Ponente) Unisalute

Per il lotto 2 (area genovese) Paul Wurth Italia Spa, Ansaldo Energia Spa, Hitachi Rail Sts, RFI Spa, FIP – Formatura Iniezione Polimeri Spa, Fincantieri Divisione Navi Militari, Croce Verde Busallese, Unisalute Spa, Confindustria Genova.

Per il lotto 3 (Tigullio e Spezzino): Unisalute Spa, Iren Spa, Confindustria La Spezia

La prossima scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 30 giugno alle ore 12.00

Le aziende dovevano rispettare una serie di requisiti indicati dal ministero della Salute e dovranno essere in grado di iniziare le vaccinazioni il 10 giugno. Le dosi del primo lotto sono state redistribuite in base all’ordine cronologico di inizio dell’attività vaccinale dichiarata o, come secondo criterio, in base all’ordine di arrivo della domanda di partecipazione. Visto l’aumento delle dosi disponibili, Alisa ha proceduto allo scorrimento della graduatoria. Nelle prossime settimane dovrebbero essere pubblicate altre manifestazioni di interesse.

I vaccini saranno forniti tutti dalle Asl di competenza, che si occuperà anche della formazione sul campo presso gli ambulatori vaccinali, mentre ogni azienda deve pensare a trovare i locali e il personale, eventualmente anche in convenzione con la sanità privata.