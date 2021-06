Vaccino, caos all’hub della Fiera di Genova: mancano le dosi Pfizer, ritardi fino a due ore

Genova. Momenti di tensione questa mattina all’hub della Fiera di Genova dove sono in corso le vaccinazioni anti-Covid. In mattinata gli ingressi all’ambulatorio rosso – quello dove operano i privati che somministrano quasi esclusivamente dosi Pfizer e Moderna – sono rimasti bloccati perché mancavano i vaccini da somministrare e sono ripresi poco prima delle 13.00 con oltre un’ora di ritardo accumulato.

“Desidero segnalare un grave ed intollerabile disservizio presso il centro vaccinale anti-covid della Foce – ci ha segnalato alle 12.30 Luciano Desalvo, un nostro lettore – Da circa due ore moltissime persone, tra le quali il sottoscritto, sono letteralmente in balia degli eventi senza nessuno che offra indicazioni di sorta. All’esterno la coda è notevole e ha fatto capolino la polizia di Stato”.

Alle 13.15 i volontari della protezione civile in servizio all’esterno facevano entrare le persone con prenotazione per le 12.24. Un quarto d’ora dopo, all’una e mezza, era ancora in attesa chi aveva segnato sul foglio l’orario delle 12.32. “Ci hanno detto che le dosi sono arrivate in ritardo, è per questo che è rimasto tutto bloccato. Speriamo si sblocchi, faremo ritardo al lavoro”, riferiscono alcuni pazienti prima di entrare. Intorno alle 14.00 il distacco era di circa mezz’ora.

Il disguido, secondo quanto riferito dalla Asl 3, è stato dovuto a un ritardo nelle consegne dal Belgio e dipende quindi dal sistema nazionale della distribuzione dei vaccini, motivo per cui a metà mattinata le dosi sono andate esaurite. Il ritardo, assicura l’azienda sanitaria, sarà recuperato completamente nel corso della giornata. A nessuno è stata cambiata la prenotazione (ad esempio da Pfizer ad AstraZeneca) e nessun appuntamento è stato cancellato