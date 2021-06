Vaccino, aperto l’hub di quartiere in piazza Manzoni: garantirà 90 dosi al giorno

Genova. Primo giorno di apertura per il nuovo hub vaccinale allestito nella sala consiliare del Municipio Bassa Valbisagno nella sede storica di piazza Manzoni.

Avvio che è slittato più volte per questioni organizzative legate alla disponibilità di dosi nelle farmacie e alla possibilità di prenotare il punto territoriale attraverso i canali informatici della Regione.

Nel salone ci sono 3 box per un totale di 90 vaccinazioni al giorno ogni pomeriggio (una ogni 10 minuti).

L’hub vaccinale sarà gestito in accordo con le farmacie Scanavino, Martinelli, Ormea, Imperiale e Popolare, nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 13.00 alle ore 18.00. Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite i consueti canali della Regione Liguria, ma non chiamando telefonicamente le farmacie.

Il Municipio ha messo a disposizione delle Farmacie un gazebo con tavolini e sedie, presso l’area esterna di piazza Manzoni per le attività di prima accoglienza del pubblico, servizi igienici per il personale medico, nonché la sala del consiglio municipale per la somministrazione dei vaccini, dotata di arredi, attrezzature informatiche e connessione di rete per lo svolgimento delle incombenze di carattere amministrativo.