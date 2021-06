Uscio, cade con la moto sulla provinciale: trentenne in codice rosso al San Martino

Genova. Un altro grave incidente sulle strade della nostra provincia, e ancora una volta è un centauro ad esserne vittima: questo pomeriggio, verso le 14,30, infatti, un trentenne ha perso il controllo della sua moto mentre transitava sulla provinciale 333 di Uscio, andando a sbattere contro la scarpata limitrofa alla strada prima e poi contro il guardrail.

L’urto è stato violentissimo, tanto che il giovane è rimasto a terra ferito gravemente: immediato l’intervento dei medici del 118 accorsi sul posto insieme ai carabinieri, che hanno stabilizzato il ragazzo per poi portarlo al San Martino di Genova in codice rosso, il più grave.

Secondo le prime ricostruzioni a far perdere il controllo del mezzo potrebbe essere stata la presenza sulla strada di un animale selvatico ferito per altre cause: per evitare la bestia il ragazzo avrebbe perso il controllo della moto.