Università di Genova, l’associazione “Siamo Futuro” incontra il rettore

Liguria. In seguito alle elezioni studentesche dell’Università di Genova, la direzione dell’associazione studentesca “Siamo Futuro” ha recentemente partecipato a un incontro con il rettore in vista delle future collaborazioni accademiche da parte degli studenti eletti nei rispettivi CCS e soprattutto dell’eletto in Senato Accademico con la lista “Siamo Futuro”.

“Questa si è dimostrata un’occasione proficua per manifestare la propria disponibilità a cooperare e soprattutto per entrare nel merito delle questioni care alla comunità studentesca che intendiamo rappresentare rimarcandone il protagonismo nell’ambito accademico”, spiegano dall’associazione.

“Le argomentazioni hanno tenuto conto delle esigenze degli studenti in termini di didattica e offerta formativa pertanto la direzione di ‘Siamo Futuro’ non può che dirsi soddisfatta dell’incontro in quanto i riscontri ricevuti sono in sintonia con quanto auspicato nella recente fase elettorale e di conseguenza con quanto verrà perseguito dal nostro eletto in Senato Accademico a partire dal 1° novembre, data in cui entreranno in carica i rappresentanti negli organi di governo”.