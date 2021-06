Under 19 maschile: Colombo Genova campione regionale

Cogoleto. Sabato 5 giugno al Paladamonte di Cogoleto si è disputata la finale regionale dell’Under 19 maschile, che è stata anche la prima finale regionale di questa tormentatissima stagione.

Alla presenza del presidente regionale Fipav Anna Del Vigo e dei consiglieri regionali Sabrina Grassi e Alessandro Cartasso che hanno organizzato l’evento, il triangolare della finale tra le vincenti dei tre comitati territoriali si è ridotto ad una sola gara causa rinuncia alla partecipazione, comunicata in anticipo per problemi di disponibilità atleti, della società Volley Team Finale che ha subito due sconfitte a tavolino per avere comunque una classifica finale.

Dopo una bella gara alla presenza anche del pubblico (pur contingentato con prenotazione posti e nel rispetto delle normative anti Covid vigenti), il titolo di campione regionale per la stagione 2020-2021 è stato conquistato dai ragazzi della Colombo Volley Genova guidati dai mister Luca Leoni e Massimo Pusceddu. Degna avversaria della contesa è stata l’ Admo Lavagna di Massimiliano Pianigiani e Simone Cremisio. I parziali: 25-7, 25-12, 25-13.

“La finale è stata arbitrata dalla terna della sezione territoriale Liguria Centro composta da Arpe Federica, Venzano Roberto e Nati Raffaella a cui va il nostro più vivo ringraziamento – dicono dal Comitato regionale Fipav -. Si ringrazia la società Cogoleto e tutto lo staff del Paladamonte coinvolto per la preziosa collaborazione, che ha permesso di far svolgere queste gare alla presenza del pubblico… Un segnale di speranza, per tornare finalmente a praticare e seguire il nostro amato sport!”.