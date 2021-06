Una navetta (privata) per raggiungere i forti di Genova, dal 26 giugno il nuovo servizio

Genova. In attesa che venga costruita la discussa funivia per forte Begato, voluta dal sindaco Bucci e già blindata nel pacchetto del recovery fund, dal 26 giugno al sabato e nei giorni festivi sarà possibile raggiungere il parco delle Mura e i forti di Genova con una navetta privata su prenotazione gestita dalla società GenovaRent.

Si tratta di due minibus che partiranno da viale Caviglia, di fronte alla stazione Brignole, per poi salire in piazza De Ferrari e piazza Manin, fino alla stazione di partenza del trenino di Casella. Le fermate successive saranno in corrispondenza dei principali punti di interesse e partenze dei percorsi di trekking: il capolinea della funicolare del Righi, Forte Castellaccio, Forte Sperone, Forte Diamante (all’inizio del sentiero), Forte Begato, Forte Tenaglia. Quindi rientro da Castello D’Albertis, piazza Manin, via Santi Giacomo e Filippo e capolinea di nuovo in viale Caviglia.

“Pensiamo di dare un’opportunità a tutte quelle persone che vogliono raggiungere comodamente i forti per poi iniziare la vera passeggiata ancora freschi e rilassati per poi farsi riportare al punto di partenza. Genova merita di essere scoperta sia dal mare sia dai monti e questa è un’occasione in più per farlo”, commenta Renzo Balbi, titolare di GenovaRent.

Si tratta della stessa azienda che gestisce già alcuni servizi integrativi in appalto per Amt sotto le insegne di Scagnelli. Negli scorsi mesi si era ipotizzata l’istituzione di una linea di trasporto pubblico per collegare il parco delle Mura al centro cittadino e scoraggiare così l’uso dell’auto. La scelta, alla fine, è ricaduta su un operatore privato che gestirà il servizio con una tariffa ad hoc: 14 euro per andata e ritorno, 8 euro per la sola andata. Il biglietto potrà essere pagato online sul sito di GenovaRent, presso gli uffici in via Ruspoli o direttamente sul minibus.

In ogni caso, per poter effettuare il collegamento, è servita una specifica deroga da parte del Comune di Genova. Il ponticello di via del Peralto che oltrepassa il fossato prima di varcare le mura, infatti, non consentirebbe il transito a veicoli con massa superiore alle 2 tonnellate. “Abbiamo tutte le autorizzazioni necessarie”, conferma Balbi che ringrazia per la “collaborazione e il forte interessamento” gli assessori comunali Matteo Campora e Laura Gaggero, rispettivamente alla Mobilità e al Turismo. “Il progetto è stato condiviso con loro – spiega – e con Amt, in modo da evitare interferenze. Si tratta di un servizio turistico, non è un bus di linea”.

Le navette partiranno da Brignole alle 8.00 – 9.30 – 11.00 – 13.00 – 14.30 – 16.00 (ultima partenza) tutti i sabati e domeniche e festivi su prenotazione sul sito www.gerent-travel.it, mail all’indirizzo info@genovarent.it o telefonicamente al numero 010 564003.