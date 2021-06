Un mese di ritardo per l’hub vaccinale di piazza Manzoni, Ferrante: “Apriamo il 9 giugno”

Genova. Aprirà il 9 giugno, con un mese di ritardo rispetto alle previsione, l’hub vaccinale allestito nella sede del Municipio Bassa Valbisagno in piazza Manzoni, dove opereranno alcuni farmacisti di San Fruttuoso, Marassi e Quezzi. A fare il punto della situazione è il presidente Massimo Ferrante.

“Il problema è che i vaccini non sono arrivati ai farmacisti della nostra zona – spiega Ferrante -. Nel frattempo però hanno seguito il corso, noi abbiamo preparato il salone, abbiamo già il gazebo pronto, la Asl ha certificato l’idoneità igienico-sanitaria del locale. Parliamo ufficialmente il 9 giugno e andremo avanti fino a settembre, quando sarà terminata la campagna vaccinale”.

Sono 6 le farmacie che hanno aderito e che invieranno il proprio personale affiancato da medici volontari nell’hub di piazza Manzoni: la Scanavino di corso Sardegna, la Martinelli di via Giacometti, l’Ormea di via Bonifacio, la Popolare di largo Merlo e l’Imperiale di via Torti. Il centro sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, eccetto il mercoledì, con orario 13.00-17.30, per non creare sovrapposizioni con gli utenti dell’anagrafe e dei servizi sociali che affluiscono al mattino.

Come funziona. Una prima accoglienza verrà fatta all’esterno, sotto il gazebo che era stato allestito di fronte all’ingresso del Municipio per i tamponi. Quindi si andrà al piano superiore, accessibile con ascensore, si passerà dall’accettazione e infine si riceverà il vaccino nel grande salone da 150 metri quadrati. In questi giorni sono in corso l’allestimento e la sanificazione straordinaria degli spazi. Nel salone ci saranno 3 box per un totale di 72 vaccinazioni al giorno ogni pomeriggio (una ogni 10 minuti)

Il meccanismo è lo stesso valido per le singole farmacie. In piazza Manzoni potranno vaccinarsi tutte le fasce d’età prenotandosi secondo i consueti canali della Regione (online su prenotovaccino.regione.liguria.it, numero verde 800 938 818, farmacie che effettuano il servizio Cup, sportelli Cup, Asl e ospedali).