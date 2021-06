Ultimo miglio, Sanna (Pd): “Diversi nodi da sciogliere, attendiamo la Via da Regione”

Genova. Oggi in consiglio regionale, il consigliere Armando Sanna (PD) ha interrogato la Giunta sull’assetto delle gallerie Campasso e Sampierdarena, interessate dal progetto ultimo miglio.

Oggetto dell’interrogazione il rispetto di specifiche tecniche sulla sagoma PC/45 necessarie per accogliere i container High Cube che transiterebbero nella tratta, interessata oltretutto dal trasporto di merci pericolose.

L’interrogazione del Consigliere Sanna riguardo alle Gallerie si inserisce in un’indagine più ampia – “A seguito delle verifiche che ho condotto in Valpolcevera, è emerso l’eccessiva pendenza della tratta ferroviaria Parco Campasso – Bivio Fegino che metterebbe a rischio l’interno progetto, questo mi ha fatto interrogare sulla necessità di effettuare delle verifiche ulteriori sull’intera linea” dichiara il consigliere Sanna – “Come consiglio regionale ritengo importante avere delucidazioni in merito e avviare rapidi soluzioni alle problematiche in sospeso al fine di salvaguardare la sicurezza del centro abitato interessato all’ultimo miglio. Questo è un primo passaggio che vedrà impegnato il Consiglio regionale in un percorso condiviso e attuabile in tempi brevi” – conclude il consigliere.