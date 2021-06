Genova. In seguito a una segnalazione per lite tra due uomini, avvenuta in via V Maggio, i carabinieri hanno fermato e denunciato un 45enne russo per “porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e ubriachezza”.

I militari, dopo essere giunti sul posto, hanno trovato l’uomo ubriaco e in possesso di un coltello da cucina della lunghezza di 30 centimetri.

L’arma è stata sequestrata e l’uomo, residente a Genova, è stato denunciato in stato di libertà.