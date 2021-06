Tris Basket Pegli, si arrende anche Torino Young

Genova. Terza vittoria consecutiva, quarto posto matematico e corsa al terzo posto per il Basket Pegli. Nella penultima giornata del campionato di Serie B, le ragazze della presidentessa Antonella Traversa superano in casa Torino Young con il punteggio di 65-61.

Partenza sprint delle genovesi che in 3′ piazzano un 8-1 che costringe la panchina piemontese al pronto time-out. Le ospiti salgono in difesa, vincono parecchi duelli individuali e realizzano vicino a canestro con Jakpa sfruttando centimetri e chilogrammi, riuscendo a pareggiare all’intervallo.

Le arancioblù alternano sempre uomo e zona e guidate da Bertini ed Arecco (seconda partita consecutiva solida per la guardia genovese) riescono a prendere diversi punti di vantaggio sono al più 10 a 90″ dalla fine. Un ultimo assalto delle ospiti condito dal poco controllo pegliese fa tremare negli ultimi possessi ma alla sirena il punteggio dice 65-61 per le locali che ribaltano così il meno 3 dell’andata e mettono 4 punti di distanza dalle avversarie assicurandosi così la quarta posizione.

“Sicuramente un passo indietro rispetto all’ultima uscita con Pasta ma la squadra risulta essere leggermente più solida e i momenti di ‘down’ sono circoscritti – afferma il coach Marco Costa -. Ora bisogna stringere i denti, gestire fatica, stanchezza, caldo ed infortuni e affrontare gli ultimi 20 giorni di attività al meglio. Sabato prossimo ci giochiamo il terzo posto a Cuneo con la possibilità di ribaltare la partita d’andata che ha lasciato un po’ di amaro in bocca, mercoledì inizia la seconda fase Under 18 da vivere da protagonisti e dal 24 al 27 giugno parteciperemo a Battipaglia alla prestigiosa Coppa Italia Under 20. Insomma tanta carne al fuoco ma la strada è quella giusta”.