Trasta, ripristinata la rotonda di via Polonio: era stata rimossa a febbraio

Genova. Era stata istituita nell’ambito della viabilità d’emergenza dopo il crollo di ponte Morandi e rimossa nel febbraio scorso. A volte ritornano, si dice, e così è per la rotonda di via Polonio, a Trasta, in Valpolcevera, sulla viabilità di sponda destra del torrente.

Tognolini in cemento, cartellonistica e segnaletica orizzontale sono state ripristinate dai tecnici Aster nelle ultime ore. A fronte di qualche lamentela per chi sostiene che così si rallenti il traffico, molta soddisfazione dalla maggior parte degli automobilisti e autotrasportatori che possono svoltare in sicurezza.

Soddisfatto anche il presidente del municipio Valpolcevera Federico Romeo: “Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra che ha visto il municipio, in particolare grazie al dialogo che il consigliere Versace ha tenuto con il comitato di Trasta, e che con il lavoro portato in consiglio comunale da Cristina Lodi, anche l’assessorato alla mobilità ha convenuto nella necessità di questo ripristino”.

Ma non è ancora finita: “Siamo in attesa di ricevere dal Comune il ripristino delle viabilità di sponda Polcevera come era prima del crollo di Ponte Morandi”. Il tema è quello del ritorno alle due corsie per senso di marcia su via Perlasca e via 30 giugno. Al momento si viaggia su entrambe le strade a doppio senso mentre prima del crollo del Morandi via Perlasca era dedicata al traffico direzione monte e via 30 Giugno a quello verso mare.

Da questo punto di vista, gli utenti sono divisi: c’è chi preferisce la condizione attuale che di fatto offre più opportunità di movimento per gli abitanti della Valpolcevera e chi invece vorrebbe tornare alla possibilità di sorpasso.