Ferrovia interrotta tra Alassio e Imperia per investimento di una donna, ecco i treni coinvolti

Liguria. Traffico ferroviario ancora sospeso tra Alassio e Imperia per l’investimento di una donna di 43 anni avvenuto questa mattina attorno alle 9:30. Sono in corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. Trenitalia comunica che è in atto la riprogrammazione del servizio commerciale e che è attivo un servizio sostitutivo con bus tra Andora e Imperia.

Questi i treni direttamente coinvolti:

• IC 745/746 Ventimiglia (11:03) – Milano Centrale (14:55)

• IC 659/660 Milano Centrale (9:10) – Ventimiglia (12:58)

• EC 139 Ventimiglia (7:57) – Milano Centrale (12:55)

• RV 3368 Genova Brignole (11:35) – Ventimiglia (14:03)

• RV 3367 Ventimiglia (11:57) – Genova Brignole (14:25)

• R 12264 Savona (11:57) – Ventimiglia (13:49)

• R 12267 Ventimiglia (12:28) – Savona (14:25)

Treni parzialmente cancellati:

• RV 3155/3156 Torino Porta Nuova (6:25) – Ventimiglia (10:47): limitato a Andora (10:01)

• RV 3159/3160 Torino Porta Nuova (8:25) – Ventimiglia (12:47): limitato a Andora (12:01)

• RV 3364 Genova Brignole (9:35) – Ventimiglia (12:03): cancellato da Alassio (11:07) a Imperia (11:28)

• RV 3365 Ventimiglia (9:57) – Genova Brignole (12:25): cancellato da Imperia (10:28) ad Andora (10:48)

• R 12261 Ventimiglia (9:28) – Savona (11:25): cancellato da Imperia (10:03) ad Andora (10:18)

• R 12265 Ventimiglia (11:28) – Savona (13:25). cancellato da Imperia (12:03) ad Andora (12:18)