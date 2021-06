Toti: “In estate via la mascherina all’aperto, il Covid è una malattia molto rarefatta”

Genova. Basta mascherine all’aperto: ora lo chiede anche Giovanni Toti, presidente della Liguria, nel giorno in cui la Regione avvia la campagna di sensibilizzazione per convincere anche gli indecisi a vaccinarsi contro il Covid.

“Forse ancora per qualche giorno, ma certo non possiamo passare l’estate con la mascherina addosso a 40 gradi in un’Italia che sarà perlopiù vaccinata – ha detto Toti -. Se la campagna vaccinale andrà avanti così nelle prossime settimane arriveremo a metà giugno con oltre la metà della popolazione ligure vaccinata”.

Dalla parte di chi sostiene la possibilità di togliere la mascherina, tra cui anche l’infettivologo genovese Matteo Bassetti, ci sono anche i dati epidemiologici, con un’incidenza settimanale che oscilla intorno ai 20 casi ogni 100mila abitanti (la soglia per la zona bianca è 50, occorre non superarla per tre settimane di fila”.

Per questo Toti dice che oggi il Covid “è una malattia molto rarefatta“. E la mascherina? “A logica direi che è uno di quei divieti che prima o poi dovremo togliere, almeno all’aperto”. D’altro canto è stato invece il ministro Speranza di recente a frenare dicendo che “non bisogna avere fretta di toglierla, specialmente al chiuso”.