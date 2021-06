Toti: “Gli under 60 che hanno prenotato AstraZeneca saranno vaccinati con Pfizer o Moderna”

Genova. La Liguria mette subito in pratica le nuove indicazioni del Governo sul vaccino AstraZeneca che potrà essere usato solo sugli over 60, anche per quanto riguarda le seconde dosi (sotto i 60 anni si useranno Pfizer o Moderna anche per i richiami”.

“Coloro che si sono prenotati nella linea di vaccinazione volontaria – ha spiegato Toti – manterranno il loro primo appuntamento e verranno vaccinati con un vaccino a mRna, ovvero Pfizer e Moderna. Si tratta di circa 2.400 persone attualmente prenotate”. Contestualmente sono state sospese le prenotazioni per vaccini a vettore virale per under 60.

Al momento le raccomandazioni riguardano esplicitamente AstraZeneca e su Johnson & Johnson si attendono ulteriori chiarimenti dal Governo, ha detto Toti.

“Per quanto riguarda le seconde dosi – ha confermato il governo – per chi è stato vaccinato nelle liste volontarie sotto i 60 anni il Cts ha previsto che la loro vaccinazione avvenga con un vaccino a mRna. Verosimilmente, ma attendiamo su questo un’indicazione, riteniamo che la somministrazione della seconda dose a vettore virale avvenga comunque 12 settimane dopo e non 42 giorni dopo la somministrazione“, ha aggiunto Toti.

“Non cambia invece, e sto citando testualmente le indicazioni del Cts, la campagna vaccinazione per le persone al di sopra dei 60 anni per le quali resta raccomandato il vaccino AstraZeneca. La platea da vaccinare è di pochi casi”, ha specificato Toti.

“Ci atterremo alle nuove regole”, ha chiosato Toti aggiungendo una frecciata al Govenro: “Certo, non è simpatico lo scaricabarile e si poteva arrivare prima a decisione più certa. Ribadisco che la possibilità di utilizzare il vaccino AstraZeneca al di sotto 60 anni e fino ai 18 anni non è stata una libera iniziativa delle Regioni, non parlo solo della Liguria, ma una precisa indicazione reiterata più volte nel tempo, anche in circolari più recenti della prima settimana di giugno. Le Regioni hanno adottato regole sui vaccini che venivano decise altrove, come è evidente che sia”.