Toti: “Da oggi Portofino è Covid free, tutti i residenti sono stati vaccinati”

Genova. “Il Covid-19 continua a perdere terreno nella nostra regione. Da oggi l’ospedale di Albenga è Covid-free e lo è anche il Comune di Portofino dove tutti i residenti sono stati vaccinati. Da lunedì inoltre verrà meno l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, una decisione ormai non più a fronte di dati che continuano ad essere molto incoraggianti: se continueremo a comportarci con prudenza e senso di responsabilità, sono convinto che la ripresa sarà vera e duratura, a partire dai prossimi mesi estivi”.

Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti fa il punto della situazione sull’emergenza Covid.

Per quanto riguarda i numeri, “siamo stabili a 30 pazienti ricoverati nei nostri ospedali – prosegue Toti – di cui solo 8 in terapia intensiva, dove il tasso di occupazione dei posti letto è al 4% (rispetto alla soglia del 30%) mentre nei reparti di area medica è al 2% (soglia 40%). Anche l’Rt è stabile a 0.65 mentre l’incidenza settimanale media ogni 100mila abitanti è di 5 casi a livello regionale, 10 a Savona, 2 alla Spezia, 3 ad Imperia e 4 a Genova. Anche oggi non sono stati registrati decessi legati al Covid”.

Il presidente Toti aggiunge che “secondo le valutazioni del ministero della Salute, dell’Istituto di Sanità e della Cabina di regia nazionale, la Liguria si colloca in una fascia di rischio medio-basso, perfettamente coerente con il passaggio in area bianca avvenuto il 7 giugno scorso e con la zona verde europea in cui ci troviamo”.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nelle ultime 24 ore sono state somministrate oltre 17mila dosi (17.269) tra vaccini a mRNA Pfizer e Moderna e vaccini a vettore virale (Johnson e Astrazeneca). “La prossima settimana – prosegue Toti – presenteremo alcune iniziative con giornate di vaccinazione ad accesso diretto e, per evitare a coloro che volessero prenotare in questi giorni di avere la seconda dose in pieno agosto, quindi nel periodo solitamente dedicato alle vacanze, stiamo lavorando per consentire a chi lo desidera di anticipare la data del richiamo, mantenendolo sempre tra i 21 e i 42 giorni dalla prima somministrazione. Nonostante la ‘potenza di fuoco’ tra hub e altre sedi vaccinali sia rimasta invariata, oggi la Liguria ha somministrato l’89% delle dosi che ci sono state consegnate. Il messaggio che vogliamo lanciare è forte e chiaro: tutti dobbiamo vaccinarci, per tutelare noi stessi e chi ci sta vicino. In caso contrario si rischia di lasciare spazio alle varianti, molto contagiose, con il pericolo, in caso di contagio, di finire in ospedale con conseguenze anche gravi”.

Oggi nello spezzino per impegni istituzionali, il governatore ha svolto una riunione operativa anche con la direzione strategica di Asl5 con un focus sulla ripartenza post emergenza.