Torneo Eusalp: parte bene la Nazionale Lnd, esordio amaro per la Rappresentativa ligure

È ricominciato da con una vittoria il cammino di valorizzazione dei giovani talenti delle Rappresentative Nazionali LND.

A Pieve di Bono (TN), l’Under 16 di mister Albanese ha infatti agilmente superato per 2 a 0 i pari età del Veneto nella gara di debutto in una manifestazione ufficiale dopo oltre un anno di inattività. Entrambi i gol sono arrivati nei minuti finali dell’incontro: a sbloccare la gara il rigore trasformato da Filippo Fraraccio al 30′ della ripresa, seguito nove minuti più tardi dal tap-in vincente di Matteo Rotondo proprio sulla ribattuta della punizione calciata dal centrocampista di proprietà del Vastogirardi. Nel conto delle occasioni l’altro penalty, anche in questo caso conquistato dal cairese Christian Kosiqi, parato a Simone Cantoni nella prima frazione di gioco. Decisive anche gli interventi tra i pali di Lorenzo Caviglia che in tre occasioni ha salvato il risultato sul momentaneo zero a zero.

Non ha voluto mancare a questa prima, importante occasione di ripartenza per i giovani calciatori il presidente LND Cosimo Sibilia: “Al di là del risultato sportivo favorevole alla nostra selezione, oggi più che mai contava tornare a giocare e ricominciare a programmare il lavoro per la crescita dei nostri talenti. Una gioia immensa rivedere tutti questi ragazzi in campo dopo quella che è stata una vera e propria tragedia per il calcio, ora potete tornare a divertirvi”.

In apertura degli incontri è stato inoltre osservato un minuto di silenzio in memoria di Giuseppe Baretti, l’ex presidente del CR Lombardia scomparso pochi giorni fa.

Nel secondo match in programma nel girone A la Rappresentativa del Friuli Venezia Giulia è stata sconfitta di misura dai pari età del CPA Trento. Alla selezione ligure di mister Nicola Rossi non è bastata la buona prestazione sfoderata contro il Sudtirol da cui è stata superata di stretta misura, per una rete a zero.

Sempre nello stesso girone B, vittoria a sorpresa per la Provincia Autonoma di Bolzano, con il medesimo risultato, sulla Lombardia.