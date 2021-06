Torneo Eusalp 2021: crollo ligure di fronte alla “corazzata” lombarda

L’avventura degli Allievi 2005 della Liguria di mister Nicola Rossi in terra di Trentino rischia di passare agli annali non certo come una delle più fortunate e positive vicende sportive. Dopo la tripletta subita (seconda sconfitta sulle due gare giocate) si spiana la strada per avere come obiettivo minimo quello di evitare l’ultimo posto.

Trattandosi non del Torneo delle Regioni ma di un ottagonale con presenti squadre abbordabili il risultato tecnico non è certo in linea con le aspettative. Alessandro Pellegrino, Leonardo Garavini, Luca Mastrolembo, Matteo Medici per la Lombardia sono stati i top player del match. Il primo decisivo con una doppietta da subentrato nella ripresa, il secondo autore di una prestazione ai limiti della perfezione, il terzo da cineteca in occasione del gol che è valso il pareggio, il quarto condottiero di un transatlantico che sembra aver capito come poter conquistare i sette mari.

Purtroppo il risultato della sfida tra Sudtirol e Bolzano costringe anche i ragazzi di Medici a dire addio ai sogni iridati. La vittoria della formazione bolzanese, ottenuta in extremis contro il Sudtirol, ha infatti decretato la prima qualificata alla finalissima di domenica.

La sfida tra la Lombardia e la Liguria, entrambe reduci da un ko all’esordio, rappresentava una sorta di ultima spiaggia per puntare in alto. L’equilibrio che ha contraddistinto i primi venti minuti è stato rotto dall’ottimo vadese Bonanni, centravanti ligure che ha battuto Barotac sotto misura, sfruttando un errore in fase di impostazione delle selezione lombarda. A mettere le cose a posto ci ha pensato dopo soli sette minuti Mastrolembo, che ha battuto Ferro con un eurogol semplicemente straordinario. Servito da Berberi, il terzino della Vis Nova è entrato in area, si è portato il pallone sul destro (è un mancino naturale) e ha lasciato partire un tiro che si è insaccato sotto l’incrocio dei pali.

Nel secondo tempo la partita è cambiata radicalmente con i lombardi che hanno preso sempre più fiducia, dimostrandosi padroni incontrastati del campo. Decisivo è l’ingresso del duo Pellegrino-Garavini: il primo entrato al quarto d’ora, il primo all’inizio del secondo tempo. L’attaccante dell’Enotria ne ha fatti addirittura due nel giro di otto minuti: prima trova il vantaggio al 18′, poi cala il tris al 26′, ribadendo in rete un tentativo di Berberi, respinto inizialmente dalla traversa. Il centrocampista della Brianza Olginatese è un connubio di qualità e visione di gioco. Il suo ingresso ha stravolto tatticamente gara garantendo meno fisicità ma più imprevedibilità e qualità di palleggio.

Ecco il tabellino.

LOMBARDIA-LIGURIA 3-1

RETI: 23′ Bonanni (Li), 31′ Mastrolembo (Lo), 18′ st Pellegrino (Lo), 26′ st Pellegrino (Lo).

LOMBARDIA (4-3-3): Barotac, Lauriola (34′ st Beraldo), Mastrolembo (8′ se Carrino), Consoloni, Fekete, Muca (14′ st Pellegrino), Ferrari (14′ st Gervasoni), Di Raco, Pizzaballa (20′ st Mozzon), Berberi, Caimi (1′ st Garavini). A disp. Ravasio, Foresti, De Leo All. Medici.

LIGURIA (4-4-2): Ferro, Banti, Ferretti, Galatolo, Pische, Gigante, Carozza, Pisotto, Valentino, Carastro, Bonanni. A disp. Ialacqua, Giani, Pisani, Carastro, Fresia, Iannicella, D’Ascoli, Pellicciari.

I nostri colori corregionali come detto indipendentemente dall’esito dell’incontro con la selezione dell’Alto Adige (occasione per i turn over di rito) resteranno relegati alla finalina per il 7°/8° posto. Forza e coraggio ragazzi e Viva la Liguria.