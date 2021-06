Torna dal 17 al 21 giugno la Genova Design Week e il centro storico “foglia e fiora”

Genova. 300 piante, 24 alberi, 115 eventi di cui 25 talk, 15 concerti, 56 allestimenti e 19 visite guidate, na anche 54 spazi e 79 espositori tra aziende e creativi. Torna a nel centro storico dal 17 al 21 giugno – dopo lo stop forzato del 2020 causa Covid – la Genova Design Week, la manifestazione dedicata al mondo del design che per la prima volta si estende a tutta la città.

Tema 2021: il verde diffuso. “La Città che foglia e fiora”, con il verde diffuso che abbellirà i vicoli e le piazze dei vicoli. La presentazione del ricco programma oggi nella sede della Camera di Commercio di Genova alla presenza del presidente di Ascom Paolo Odone, della presidente del Distretto del Design Elisabetta Rossetti, l’assessore al Commercio e al centro storico Paola Bordilli, il segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia e l’ad di Villa Montallegro Edoardo Berti Riboli.

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 10 mila visitatori e 9 nuove attività aperte nel distretto, la manifestazione organizzata dal DiDe – Distretto del Design Genova, con il sostegno di Comune di Genova, Camera di Commercio, Confcommercio Genova, Regione Liguria e Municipio 1 Centro-Est, porterà ancora una volta l’avanguardia delle maison nazionali ed internazionali nel Centro Storico aprendo alla città gli atri dei palazzi storici genovesi e dando nuova vita alle piazze e ai vicoli del percorso espositivo con installazioni di verde diffuso.

“Il tema verde vuole dare visibilità a tutta la creatività green che cambia il mondo – dice Elisabetta Rossetti, presidente del DiDe – l’economia circolare e sostenibile, la green mobility, l’industria 4.0 e tutto quello che crea sviluppo economico basato sul miglioramento del benessere umano e dell’equità sociale”.

La mappa. Da Canneto il Lungo a Pollaiuoli, da palazzo Ducale a San Bernardo a Giustiniani, fino – per la prima volta – alla collina di Santa Maria di Castello. Il verde sarà sia verticale, su dissuasori e pensiline, sia sospeso, e accompagnerà il visitatore nel percorso espositivo della Genova Design Week.

Saranno decorati anche i principali accessi che da via San Lorenzo e Caricamento portano a piazza dei Giustiniani, fulcro e centro nevralgico del distretto. Il progetto sarà seguito e sostenuto anche dal Comune di Genova che porrà a disposizione risorse economiche e proprie professionalità.

Negli stessi giorni della Design Week in città ci sarà anche la preview del grand finale della Ocean Race con l’arrivo delle barche a vela di ultima generazione impegnate in alcune regate europee.

“La Design Week di quest’anno assume un’importanza particolare sia per la ripartenza delle attività di animazione del centro storico, dopo le limitazioni dovute alla pandemia, sia perché coincide con la settimana dell’attesissimo arrivo della Ocean Race Europe – afferma l’assessore Paola Bordilli – un evento di richiamo internazionale che Genova ospiterà. La nostra amministrazione crede fortemente nella collaborazione con i soggetti privati, imprese, mondo delle professioni per una sinergia efficace di valorizzazione e crescita dell’attrattività di tutti i quartieri e in particolare del Centro Storico, al centro dell’ambizioso Piano Integrato Caruggi”.

“Quando gli organizzatori della Design Week associati sono venuti a dirci che avrebbero voluto riproporre a giugno la Design Week, non abbiamo potuto far altro che essere al loro fianco – afferma il presidente di Confcommercio Paolo Odone – inoltre “La città che foglia e fiora” darà vita a un verde diffuso, oltre ai pezzi di design, che abbellirà il nostro centro storico”.

“Anche la Camera di Commercio ha voluto rinnovare il proprio sostegno a un’iniziativa originale e innovativa che fin dalla prima edizione, ormai due anni fa, ha dimostrato come creatività, professionalità e ingegno possano far molto per contribuire a rigenerare porzioni anche molto degradate dei centri urbani”, aggiunge Maurizio Caviglia, segretario generale dell’ente.

“Montallegro è da sempre attenta alle iniziative culturali e di promozione del territorio in cui opera: Genova, la Liguria. Il design, il green a cui questa seconda edizione della Design Week è dedicata, rafforzano le motivazioni del nostro apporto. La possibilità infine dopo “oltre un anno di buio” di riappropriarci della nostra città è un ulteriore stimolo a sostenere questo sforzo organizzativo dedicato al bello in tutte le sue forme, compreso l’ampliamento alla letteratura e al design grafico”, conclude Francesco Berti Riboli, ad di Villa Montallegro spa.



Il fil rouge con Euroflora. Ci sarà anche Euroflora alla seconda edizione di Genova Design Week, con una presenza nell’atrio di Palazzo Gio’ Battista Saluzzo in via Chiabrera 7, parte del sistema dei Rolli patrimonio Unesco, e l’incontro “Micropaesaggi, intervalli verdi in un contesto urbano. I giovani progettisti a Euroflora 2022”, in programma per giovedì 17 alle ore 12 nell’atrio di Palazzo Marc’Antonio Sauli in via san Bernardo 19. L’appuntamento punterà l’attenzione sui cinque progetti che saranno realizzati ai Parchi di Nervi in occasione della manifestazione in programma nel 2022.