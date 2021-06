“Ti devo ammazzare”: poliziotto ferito in Piazza De Ferrari, l’aggressore portato in Questura

Genova. Un agente del reparto mobile in servizio di ordine pubblico nella zona di piazza De Ferrari è stato aggredito questa mattina da un uomo nella zona antistante palazzo Ducale.

Secondo quanto ricostruito il poliziotto sarebbe stato colpito di striscio ad una spalla con un coltellino.

L’agente ha rifiutato il ricovero in ospedale mentre l’autore dell’aggressione è stato bloccato dai colleghi e si trova attualmente in stato di fermo in Questura.

L’uomo, un italiano di 46 anni con problemi psichiatrici, avrebbe aggredito i poliziotti nel tentativo di farsi sparare. “Ti devo ammazzare” avrebbe detto all’agente avvicinandosi da dietro al poliziotto che era appena sceso dal mezzo.

Secondo quando raccontato dallo stesso aggressore agli agenti dopo che è stato fermato il 46enne avrebbe voluto provocare la reazione dei poliziotti per farsi uccidere.