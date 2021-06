Terzo Valico, si sblocca il quadruplicamento verso Milano ma i tempi restano un’incognita

Genova. C’è anche il quadruplicamento delle linee Milano Rogoredo-Pavia e Tortona-Voghera nella seconda lista di 44 opere pubbliche da sbloccare mediante il commissariamento che il ministero delle Infrastrutture ha inviato oggi alle Camere per acquisire il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Si tratta di interventi fondamentali per rendere davvero vantaggioso il Terzo Valico, la linea ad alta velocità e capacità tra Genova e Tortona, di cui si prevede l’entrata in funzione a dicembre 2024.

Per il quadruplicamento dei binari tra Milano e Pavia, che avverrebbe in due fasi funzionali, servirebbero 900 milioni di euro di cui 265 finanziati dal Governo attraverso leggi di bilancio degli anni precedenti. Commissaria dell’opera dovrebbe essere Vera Fiorani, amministratrice delegata di Rfi. Per la Tortona-Voghera sono finanziati oltre 116 milioni su 600 complessivi (comprese la riprogettazione e il nuovo piano regolatore della stazione di Tortona allo sbocco del Terzo Valico) con la proposta di affidare l’opera a Vincenzo Macello, che è già commissario per il raddoppio ferroviario del Ponente ligure.

E se da un lato grazie ai commissari dovrebbero finalmente sbloccarsi gli iter realizzativi, dall’altro le tempistiche rimangono incerte. Nel 2024 il Terzo Valico entrerà in funzione, ma i quadruplicamenti appena citati non hanno ancora un orizzonte temporale ben definito ed è per questo che non potrebbero essere finanziati attraverso il recovery fund, che impone di completare le opere entro il 2026. Di recente Rfi aveva spiegato che per la Tortona-Voghera si potrà partire con gli appalti nel 2022 con l’obiettivo di terminare nel 2027. Sulla Milano-Pavia non ci sono previsioni e per il tratto Voghera-Pavia non è previsto alcun raddoppio.

D’altra parte nel documento diffuso dal Governo sul Pnrr si citava proprio la linea Liguria-Alpi parlando di un intervento che “permetterà il transito di treni merci con lunghezza fino a 750 metri” e “tempi di percorrenza quasi dimezzati sia sulla tratta Genova-Milano che sulla tratta Genova-Torino”. Inoltre, prosegue la relazione, “la capacità sarà aumentata da 10 a 24 treni/ora sulle tratte soggette a quadruplicamento in prossimità del nodo di Milano”. Nulla in più viene specificato sulle fonti di finanziamento. L’ipotesi è che i fondi del recovery plan alla fine vengano usati per coprire tutto ciò che è realizzabile nel 2026 (quindi anche il Terzo Valico) liberando i corrispondenti finanziamenti per altre voci di spesa.

Secondo Rfi, tuttavia, per ottenere la riduzione dei tempi di percorrenza sui treni passeggeri (un’ora per Milano e per Torino) non sarà necessario attendere il quadruplicamento delle tratte in Pianura Padana, ma basteranno gli adeguamenti tecnologici per cui si prevede il completamento nel 2024. A fare le spese del tardivo potenziamento infrastrutturale, invece, saranno i treni merci che una volta arrivati a Tortona si troveranno di nuovo di fronte a un collo di bottiglia vanificando i benefici del Terzo Valico stesso.