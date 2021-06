Tenta di rubare in un appartamento ma trova l’anziana proprietaria in casa: ladro in fuga

Genova. Ha forzato la porta di ingresso di un appartamento in via de Nicolay a Pegli, probabilmente supportato da un complice a fare da palo, ma quando è entrato, dopo aver rovistato in un cassetto, si è accorto che in casa c’era la mamma della proprietaria, una donna anziana.

Il ladro quindi è immediatamente fuggito. E’ successo ieri mattina intorno alle 9. La donna ha chiamato immediatamente la figlia che lì per lì non le ha creduto, ma una volta tornata a casa ha potuto accertare il tentativo di intrusione.

Sul posto sono arrivate le volanti della polizia. L’anziana purtroppo non è stata in grado di fornire alcune descrizione del malvivente. Indagini in corso.